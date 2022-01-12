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Говард Стерн: «Джоковича нужно к черту вышвырнуть из тенниса! Он придурок, ему наплевать на окружающих»

Говард Стерн заявил, что Новака Джоковича необходимо вышвырнуть из тенниса
Иван Торопцев
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
Американский ведущий и юморист Говард Стерн высказался о ситуации с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Американский ведущий и юморист Говард Стерн высказался о ситуации с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

«Этот чертов Джокович... Я называю его Джокером. Что за идиот! Первое, что я услышал об этом парне: он не хочет вакцинироваться, но при этом постоянно везде вертится. Его нужно вышвырнуть к черту из тенниса. Вот и все, прости-прощай! Он придурок. Его не должно быть в теннисе. Ему наплевать на окружающих», — приводит Fox News слова Стерна.

Напомним, что при въезде в Австралию для участия в Australian Open Джокович столкнулся с проблемами из-за медотвода от вакцинации, его визу аннулировали. Серба должны были депортировать, но его адвокаты подали апелляцию в федеральный суд и добились отмены решения погранслужбы. До суда, который прошел в понедельник, Джокович четыре дня находился в специальном отеле для мигрантов. Несмотря на постановление суда, серба все еще могут депортировать — таким правом обладает министр иммиграции Австралии.

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