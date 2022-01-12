Говард Стерн: «Джоковича нужно к черту вышвырнуть из тенниса! Он придурок, ему наплевать на окружающих»

Американский ведущий и юморист Говард Стерн высказался о ситуации с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Американский ведущий и юморист Говард Стерн высказался о ситуации с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

«Этот чертов Джокович... Я называю его Джокером. Что за идиот! Первое, что я услышал об этом парне: он не хочет вакцинироваться, но при этом постоянно везде вертится. Его нужно вышвырнуть к черту из тенниса. Вот и все, прости-прощай! Он придурок. Его не должно быть в теннисе. Ему наплевать на окружающих», — приводит Fox News слова Стерна.

Напомним, что при въезде в Австралию для участия в Australian Open Джокович столкнулся с проблемами из-за медотвода от вакцинации, его визу аннулировали. Серба должны были депортировать, но его адвокаты подали апелляцию в федеральный суд и добились отмены решения погранслужбы. До суда, который прошел в понедельник, Джокович четыре дня находился в специальном отеле для мигрантов. Несмотря на постановление суда, серба все еще могут депортировать — таким правом обладает министр иммиграции Австралии.