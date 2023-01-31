Тренер Джоковича: «С нетерпением жду «Ролан Гаррос». Хочу, чтобы Новак и Надаль были максимально здоровы»

Тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича Горан Иванишевич высказался о его соперничестве с Рафаэлем Надалем.

«Восемь-девять лет назад я говорил, что Новак и Рафа обойдут Роджера. Тогда они отставали, и люди как-то странно на меня смотрели. А теперь у нас 22:22. Это два невероятных соперника, два невероятных игрока, которые столько сделали для тенниса.

С нетерпением жду «Ролан Гаррос». Если честно, очень хочу, чтобы они оба были максимально здоровы и тогда начнется битва. В том числе с молодежью, которая попытается найти лазейки, чтобы что-то сделать. Но последнее слово должны сказать эти два парня», — сказал Иванишевич на пресс-конференции.

Ранее Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии-2023. Серб взял 22-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. По этому показателю он сравнялся с Рафаэлем Надалем.

«Ролан Гаррос» в 2023 году пройдет с 28 мая по 11 июня.