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Голубич обыграла Кис и пробилась в четвертьфинал Уимблдона

19:29
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Швейцарская теннисистка Виктория Голубич победила американку Мэдисон Кис (7:6, 6:3) в четвертом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.

Матч продолжался 1 час 38 минут. В 1/4 финала Голубич сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Виктория Голубич (Швейцария) — Мэдисон Кис (США, 23) — 7:6 (7:3), 6:3

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Евгений Петров все материалы автора

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