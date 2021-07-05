Голубич обыграла Кис и пробилась в четвертьфинал Уимблдона
19:29
Швейцарская теннисистка Виктория Голубич победила американку Мэдисон Кис (7:6, 6:3) в четвертом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.
Матч продолжался 1 час 38 минут. В 1/4 финала Голубич сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Виктория Голубич (Швейцария) — Мэдисон Кис (США, 23) — 7:6 (7:3), 6:3
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