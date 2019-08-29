Бельгиец Давид Гоффен без особых проблем вышел в третий круг US Open, обыграв в матче второго раунда француза Грегуара Баррера — 6:2, 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час и 30 минут.

За право выйти в 1/8 финала турнира 15-й сеяный встретится с победителем противостояния Паблло Карреньа-Буста (Испания) — Ричардас Беранкис (Литва)

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Давид Гоффен (Бельгия, 15) — Грегуар Баррер (Франция, Q) — 6:2, 6:2, 6:2