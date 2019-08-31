Гоффен в 1/8 финала US Open встретится с Федерером

Бельгиец Давид Гоффен в третьем круге US Open обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту — 7:6 (7:5), 7:6 (11:9), 7:5. Продолжительность встречи составила 3 часа и 15 минут. На счету Гоффена 17 эйсов, тогда как у его соперника лишь 9 подач навылет.

За право выйти в четвертьфинал турнира Гоффен сразится со швейцарцем Роджером Федерером.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Давид Гоффен (Бельгия, 15) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 7:6 (7:5), 7:6 (11:9), 7:5