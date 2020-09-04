Гоффен переиграл Краиновича в третьем раунде US Open

В матче третьего раунда мужского одиночного разряда US Open бельгийский теннисист Давид Гоффен победил серба Филипа Краиновича (6:1, 7:6 (7:5), 6:4).

Матч продолжался два часа и семь минут. В 1/8 финала бельгиец сыграет с победителем пары Денис Шаповалов (Канада) — Тейлор Фритц (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Давид Гоффен (Бельгия, 7) — Филип Краинович (Сербия, 26) — 6:1, 7:6 (7:5), 6:4

Алехандро Давидович (Испания) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:2, 6:1