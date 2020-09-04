Гоффен переиграл Краиновича в третьем раунде US Open
22:20
В матче третьего раунда мужского одиночного разряда US Open бельгийский теннисист Давид Гоффен победил серба Филипа Краиновича (6:1, 7:6 (7:5), 6:4).
Матч продолжался два часа и семь минут. В 1/8 финала бельгиец сыграет с победителем пары Денис Шаповалов (Канада) — Тейлор Фритц (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Давид Гоффен (Бельгия, 7) — Филип Краинович (Сербия, 26) — 6:1, 7:6 (7:5), 6:4
Алехандро Давидович (Испания) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:2, 6:1