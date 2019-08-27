Бельгиец Давид Гоффен в первом круге US Open одержал победу над французом Корентеном Муте — 6:3, 3:6, 6:4, 6:0.

В другой встрече испанец Фелисьяно Лопес выбил американца Тэйлора Фритца — 3:6, 6:4, 6:3, 6:4. За право выйти в третий раунд Лопес сразится с японцем Йошихито Нишиокой.

Победитель недавнего турнира в Уинстом-Салеме (США) Хуберт Хуркач проиграл французу Жереми Шарди — 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 1:6, 4:6.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Давид Гоффен (Бельгия, 15) — Корентен Муте (Франция) — 6:3, 3:6, 6:4, 6:0

Фелисьяно Лопес (Испания) — Тэйлор Фритц (США, 26) — 3:6, 6:4, 6:3, 6:4

Хуберт Хуркач (Польша) — Жереми Шарди — 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 1:6, 4:6