Годовщина невероятного финала между Джоковичем и Федерером. А вы помните его?

Год назад состоялся финал Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде. За титул боролись серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер. Джокович победил в пяти сетах: 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).

Игра продолжалась 4 часа и 57 минут. Джокович был действующим победителем турнира и успешно защитил свой титул. Он побеждал на Уимблдоне пять раз. У Федерера восемь побед на турнире, он не смог завоевать свой девятый титул.

На официальном канале Уимблдонского турнира в Youtube доступно полное видео матча.