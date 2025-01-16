Панова в паре с Го вышли во второй круг Australian Open
Россиянка Александра Панова в паре с китаянкой Го Ханьюй вышли во второй круг парного разряда Australian Open. В двух сетах они обыграли канадку Лизетту Кабреру и австралийку Тайлу Престон — 6:4, 7:6 (7:4).
Матч продолжался 1 час 32 минуты.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия) — Лизетт Кабрера/Тайла Престон (Канада/Австралия) — 6:4, 7:6 (7:4)
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