Тарпищев о победе Хачанова над Кирьосом: «Это лучший матч Карена за последние три-четыре года»

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход российского теннисиста Карена Хачанова в полуфинал US Open-2022.

В матче 1/4 финала 26-летний россиянин победил австралийца Ника Кирьоса со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

«Здорово играл, — приводит слова Тарпищева ТАСС. — На моей памяти это лучший матч Карена за последние три-четыре года. Все решила подача, полтора сета игра была одинаковой по статистике. Соперник рвал игру, Карен же играл длинно, плотно. После 3-х сетов игра перевернулась именно на приеме второй подачи и розыгрыше мяча. Карен оказался более стойким в целом».

Также глава ФТР поделился ожиданиями от встречи теннисиста с норвежцем Каспером Руудом в полуфинале турнира.

«Сейчас Карену важно восстанавливаться. Дальше на первый план выйдут нервы и психология», — сказал он.

Игра Хачанова с Руудом состоится в четверг, 8 сентября.