Зверев одержал уверенную победу над Гироном во втором круге Уимблдона
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг Уимблдона-2024 в одиночном разряде.
В первом раунде 4-я ракетка мира за 1 час 34 минуты обыграл американца Маркоса Гирона со счетом 6:2, 6:1, 6:4.
Следующим соперником Зверева станет Кэмерон Норри из Великобритании. Счет в личных встречах — 5-2 в пользу представителя Германии.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 4) — Маркос Гирон (США) — 6:2, 6:1, 6:4
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