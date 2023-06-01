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Сегодня, 21:00

Гауфф сыграет с Миррой Андреевой в третьем круге «Ролан Гаррос»

Виталий Косик
Корреспондент
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Американская теннисистка Коко Гауфф обыграла представительницу Австрии Юлию Грабер в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:3.

Спортсменки провели на корте 1 час и 9 минут.

В третьем круге 6-я ракетка мира встретится с российской теннисисткой Миррой Андреевой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Коко Гауфф (США, 6) — Юлия Грабер (Австрия) — 6:2, 6:3

Теннис
Кори Гауфф
Мирра Андреева
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