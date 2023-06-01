Гауфф сыграет с Миррой Андреевой в третьем круге «Ролан Гаррос»
Американская теннисистка Коко Гауфф обыграла представительницу Австрии Юлию Грабер в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:3.
Спортсменки провели на корте 1 час и 9 минут.
В третьем круге 6-я ракетка мира встретится с российской теннисисткой Миррой Андреевой.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Коко Гауфф (США, 6) — Юлия Грабер (Австрия) — 6:2, 6:3
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