Гауфф рассказала, за счет чего собирается одолеть Свентек в финале «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что может помочь ей одержать победу в финале «Ролан Гаррос» в матче с первой ракеткой мира Идой Свентек.

«Свентек сейчас идет на серии побед. Я думаю, что, мне нечего терять в финале и Светек определенно является фаворитом матча на бумаге. Я просто собираюсь играть спокойно и показать свой лучший теннис. Я думаю, что в финале турнира Большого шлема может случиться все, что угодно», — цитирует ESPN Гауфф.

18-летняя американская теннисистка обыграла итальянку 28-летнюю Мартину Тревизан (6:3, 6:1). 21-летняя Свентек одержала победу над 25-летней россиянкой Дарьей Касаткиной (6:2, 6:1).

Финал «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде пройдет сегодня, 4 июня. Начало — в 16:00 по московскому времени.