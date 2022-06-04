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Сегодня, 12:54

Гауфф рассказала, за счет чего собирается одолеть Свентек в финале «Ролан Гаррос»

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Американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что может помочь ей одержать победу в финале «Ролан Гаррос» в матче с первой ракеткой мира Идой Свентек.

«Свентек сейчас идет на серии побед. Я думаю, что, мне нечего терять в финале и Светек определенно является фаворитом матча на бумаге. Я просто собираюсь играть спокойно и показать свой лучший теннис. Я думаю, что в финале турнира Большого шлема может случиться все, что угодно», — цитирует ESPN Гауфф.

18-летняя американская теннисистка обыграла итальянку 28-летнюю Мартину Тревизан (6:3, 6:1). 21-летняя Свентек одержала победу над 25-летней россиянкой Дарьей Касаткиной (6:2, 6:1).

Финал «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде пройдет сегодня, 4 июня. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Источник: https://www.espn.com/tennis/story/_/id/34030592/french-open-2022-crowned-champion-iga-swiatek-coco-gauff
Ига Свентек
Кори Гауфф
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