Гауфф прошла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Шмидлову

Американская теннисистка Коко Гауфф обыграла словачку Анну-Каролину Шмидлову в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 7:5, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Гауфф ни разу не подала на вылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Шмидловой 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале турнира Гауфф сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша, 1) — Леся Цуренко (Украина).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Коко Гауфф (США, 6) — Анна Шмидлова (Словакия) — 7:5, 6:2