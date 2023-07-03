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Сегодня, 22:54

Гауфф проиграла Кенин в первом круге Уимблдона

Мария Гусева
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Американская теннисистка Коко Гауфф проиграла соотечественнице Софии Кенин в первом круге Уимблдона — 4:6, 6:4, 2:6.

Встреча продлилась 2 часа 5 минут. Гауфф сделала 12 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету Кенин 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге турнира Кенин сыграет с китайской теннисисткой Синьюй Ван.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

София Кенин (США, Q) — Коко Гауфф (США, 7) — 6:4, 4:6, 6:2

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/11/5/
Теннис
Уимблдон
Кори Гауфф
София Кенин
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