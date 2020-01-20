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Гауфф призналась, что сильно нервничала во время матча с Винус Уильямс

09:50
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Американская теннисистка Кори Гауфф поделилась впечатлениями после победы над своей соотечественницей Винус Уильямс (7:6(7:5), 6:3) в первом раунде Australian Open.

— Спасибо за поздравления. Хочу сказать спасибо болельщикам, — сказала Гауфф в эфире телеканала Eurosport 1. — Я не у себя дома на US Open, и все равно слышу, как на трибунах скандируют мое имя. Спасибо вам за это. Очень сложный матч, она хорошо играла. Я, честно говоря, сильно нервничала. Была в шоке, когда увидела сетку, что мы вновь играем друг с другом. Мне понравился этот корт и эта публика. Я очень довольна всем.

Во втором раунде 15-летняя американка сыграет с румынкой Сораной Кирстей.

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