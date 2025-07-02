Гауфф — о поражении в первом круге Уимблдона: «Это отстой»

Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала поражение в первом круге Уимблдона от украинки Даяны Ястремской (6:7 (3:7), 1:6).

«Стараюсь оставаться позитивной. После матча я определенно испытывала трудности в раздевалке. Не люблю проигрывать. Немного разочарована тем, как показала себя. Я могла бы сыграть чуть лучше в тяжелые моменты на тай-брейке. Особенно после «Ролан Гаррос», где, как мне казалось, я многому научилась на этих тай-брейках.

Возможно, проигрыш в первом круге — не самое плохое, что может случиться, потому что у меня есть больше времени, чтобы восстановиться. Но да, это определенно отстой», — приводит слова Гауфф The Tennis Letter.

Гауфф в этом году выиграла «Ролан Гаррос». В 2024-м она дошла до четвертого круга Уимблдона.