2 июля, 02:22

Гауфф — о поражении в первом круге Уимблдона: «Это отстой»

Сергей Разин
корреспондент

Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала поражение в первом круге Уимблдона от украинки Даяны Ястремской (6:7 (3:7), 1:6).

«Стараюсь оставаться позитивной. После матча я определенно испытывала трудности в раздевалке. Не люблю проигрывать. Немного разочарована тем, как показала себя. Я могла бы сыграть чуть лучше в тяжелые моменты на тай-брейке. Особенно после «Ролан Гаррос», где, как мне казалось, я многому научилась на этих тай-брейках.

Возможно, проигрыш в первом круге — не самое плохое, что может случиться, потому что у меня есть больше времени, чтобы восстановиться. Но да, это определенно отстой», — приводит слова Гауфф The Tennis Letter.

Гауфф в этом году выиграла «Ролан Гаррос». В 2024-м она дошла до четвертого круга Уимблдона.

Уимблдон
Кори Гауфф
Материалы сюжета: Уимблдон 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка турнира «Большого шлема»
Павлюченкова вошла в пятерку лидеров по количеству виннерсов на Уимблдоне
Синнер и Свентек получили по 4 миллиона долларов за победу на Уимблдоне
Шарапова поздравила Синнера с победой на Уимблдоне
«Печальный и мрачный день для тенниса». Впервые «мейджор» выиграли сразу два допингиста
Алькарас — о поражении в финале Уимблдона: «Покидал корт с высоко поднятой головой»
Синнер о победе на Уимблдоне: «Я потерпел тяжелое поражение в Париже, так что сейчас много эмоций»
