Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:25

Гауфф обыграла Доулхайд и вышла во второй круг Уимблдона

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Коко Гауфф.
Фото Reuters

Американская теннисистка Коко Гауфф в первом круге Уимблдона обыграла соотечественницу Кэролайн Доулхайд со счетом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. На счету 20-летней американки 2 эйса, двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге Гауфф встретится с Анкой Алексией Тодони из Румынии.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Коко Гауфф (США, 2) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:1, 6:2

Линда Носкова (Чехия, 26) — Сара Эррани (Италия) — 7:6 (7:3), 6:1

Эмма Наварро (США, 19) — Ван Цян (Китай) — 6:0, 6:2

Паула Бадоса (Испания) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:3, 6:2

Бьянка Андрееску (Канада) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:4, 6:2

Сонай Картал (Великобритания, Q) — Сорана Кирстя (Румыния, 29) — 3:6, 6:2, 6:0

Уимблдон
Кори Гауфф
0
Читайте также
Вратарь «Флориды» Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде
Английский футболист Райс едва не подрался с главным тренером сборной Словакии
Губернатор сообщил об уничтожении четырех воздушных целей над Севастополем
У Мексики украли плей-офф, Рондон снова забил, а у Месси – идеальная сетка. Что произошло на Кубке Америки-2024 1 июля
Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова умерла на 87-м году жизни
В Кремле назвали стягивание ВСУ к границе Белоруссии поводом для беспокойства
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 1 июля: Медведев победил Ковачевича, Синнер обыграл Ханфманна
Синнер вышел во второй круг Уимблдона
Уимблдон 2024, женщины, результаты 1 июля: Павлюченкова и Касаткина победили, Мирра Андреева проиграла
Мирра Андреева уступила 17-летней Фрухвиртовой в первом круге Уимблдона
Мирра Андреева проиграла ровеснице из Чехии. Онлайн-трансляция Уимблдона
Шнайдер сыграет со Слоан Стивенс во втором круге Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шнайдер сыграет со Слоан Стивенс во втором круге Уимблдона

Мирра Андреева уступила 17-летней Фрухвиртовой в первом круге Уимблдона

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости