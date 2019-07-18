Гауфф может получить wild card на US Open по решению организаторов

Организаторы US Open хотят предоставить американке Кори Гауфф "уайлд кард" в основную сетку турнира в этом году, информирует New York Post.

Согласно правилам, американская теннисистка, которой в марте исполнилось 15, может получить приглашение на не более чем от трех турниров до достижения 16-ти лет. Ранее она уже брала wild card на турнир в Майами, а также в квалификации "Ролан Гаррос" и Уимблдона.

Представитель WTA заявил, что US Open как турнир "Большого шлема" имеет право обойти правила. При этом теннисистка может сыграть в квалификации турнира по текущему положению в рейтинге.