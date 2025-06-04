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Гауфф: «Горжусь своей способностью бороться на корте»

Руслан Минаев

Американка Коко Гауфф прокомментировала победу над соотечественницей Мэдисон Киз (6:7 (6:8), 6:4, 6:1) в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Я очень горжусь своей способностью бороться на корте. Чувствую, что чем сложнее ситуация, в которой я оказываюсь, тем больше шансов, что я покажу свою лучшую игру. Я обожаю побеждать, я очень конкурентный человек во всех сферах жизни. Моя философия: если я выкладываюсь на корте до конца и проигрываю, то такое поражение будет болеть гораздо меньше, чем если бы я не отдала всего и тогда бы пожалела, а сожаления для теннисиста — самое худшее», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

В полуфинале Гауфф встретится с Лоис Буассон (Франция), которая победила россиянку Мирру Андрееву.

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Ролан Гаррос
Кори Гауфф
Мэдисон Кис
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