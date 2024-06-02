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Сегодня, 14:28

Гауфф вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

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Третья ракетка мира Кори Гауфф вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В 1/8 финала американка со счетом 6:1, 6:2 победила итальянку Элизабетту Коччаретто.

Встреча продлилась 1 час 1 минуту. Гауфф 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Коччаретто ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции Гауфф сразится с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Онс Жабер (Тунис, 8).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Коко Гауфф (США, 3) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:1, 6:2

Следующий соперник

Клара Таусон (Дания) — Онс Жабер (Тунис, 8)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/7/
Ролан Гаррос
Кори Гауфф
Онс Жабер
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