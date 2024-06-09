Гауфф и Синякова победили в финале парного разряда «Ролан Гаррос»

Итальянские теннисистки Сара Эррани и Жасмин Паолини проиграли в финале парного разряда «Ролан Гаррос» американке Кори Гауфф и чешке Катерине Синяковой — 6:7 (3:7), 3:6.

Встреча длилась 1 час 42 минуты.

На счету победительниц два эйса, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. У итальянок одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Синякова в восьмой раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема» в парном разряде и впервые «Ролан Гаррос». Гауфф первый раз в карьере стала победительницей турнира в паре.