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Сегодня, 14:32

Гауфф и Синякова победили в финале парного разряда «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Кори Гауфф и Катерина Синякова.
Фото Reuters

Итальянские теннисистки Сара Эррани и Жасмин Паолини проиграли в финале парного разряда «Ролан Гаррос» американке Кори Гауфф и чешке Катерине Синяковой — 6:7 (3:7), 3:6.

Встреча длилась 1 час 42 минуты.

На счету победительниц два эйса, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. У итальянок одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Синякова в восьмой раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема» в парном разряде и впервые «Ролан Гаррос». Гауфф первый раз в карьере стала победительницей турнира в паре.

Ролан Гаррос
Кори Гауфф
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