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Сегодня, 05:28

Бадоса победила Гауфф и вышла в полуфинал Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Паула Бадоса.
Фото Global Look Press

Испанская теннисистка Паула Бадоса в четвертьфинале Australian Open обыграла американку Кори Гауфф со счетом 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. На счету 27-летней испанки 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В полуфинале Бадоса встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Паула Бадоса (Испания, 11) — Коко Гауфф (США, 3) — 7:5, 6:4

Australian Open
Кори Гауфф
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