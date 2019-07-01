Гаспарян вышла во второй круг Уимблдона

Россиянка Маргарита Гаспарян одержала победу над немкой Анной-Леной Фридзам (6:4, 6:4) в матче первого раунда Уимблдона. Продолжительность встречи составила 1 час и 18 минут.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Маргарита Гаспарян (Россия) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 6:4, 6:4
Мария Боузкова (Чехия, LL) – Мона Бартель (Германия) – 6:3, 6:3
Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:3, 6:3
Элина Свитолина (Украина, 8) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 7:5, 6:0
Мэдисон Кис (США, 17) – Луксика Кумкхум (Таиланд) – 6:3, 6:2
София Кенин (США, 27) – Астра Шарма (Австралия) – 6:4, 6:2
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