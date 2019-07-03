Гаспарян не смогла закончить матч Уимблдона против Свитолиной из-за травмы

Россиянка Маргарита Гаспарян отказалась от борьбы во втором сете матча второго круга Уимблдона против Элины Свитолиной из Украины.
Гаспарян выиграла первый сет, а во втором при счете 5:5 упала и получила повреждение. Россиянка попробовала продолжить встречу, но проиграла гейм и отказалась от борьбы.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 8) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 5:7, 6:5 отказ 2-го игрока
Дополнительная информация
Загрузка...