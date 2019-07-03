Гаспарян не смогла закончить матч Уимблдона против Свитолиной из-за травмы

Россиянка Маргарита Гаспарян отказалась от борьбы во втором сете матча второго круга Уимблдона против Элины Свитолиной из Украины.

Гаспарян выиграла первый сет, а во втором при счете 5:5 упала и получила повреждение. Россиянка попробовала продолжить встречу, но проиграла гейм и отказалась от борьбы.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 8) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 5:7, 6:5 отказ 2-го игрока