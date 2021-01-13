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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Гаспарян не смогла пробиться в основную сетку Australian Open

11:00
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Российская теннисистка Маргарита Гаспарян в финале квалификации Australian Open в двух сетах уступила Цветане Пиронковой — 3:6, 5:7. Матч длился час и 26 минут.

В женской сетке Australian Open точно сыграют Екатерина Александрова (33), Светлана Кузнецова (36), Анастасия Павлюченкова (38), Вероника Кудерметова (46), Анна Блинкова (61), Дарья Касаткина (72), Вера Звонарева (защищенный рейтинг), Варвара Грачева (94) и Анастасия Потапова (101).

Australian Open пройдет в Мельбурне 8-21 февраля.

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