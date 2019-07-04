Гаспарян и Панова вылетели с Уимблдона

Австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай одержали победу над россиянками Маргаритой Гаспарян и Александрой Пановой (6:3, 3:6, 6:2) в матче первого круга парного разряда Уимблдона. Продолжительность встречи составила 1 час и 49 минут.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай, 5) – Маргарита Гаспарян/Александра Панова (Россия) – 6:3, 3:6, 6:2
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