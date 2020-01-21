Гаспарян и Конта проиграли в первом круге Australian Open
03:52
Россиянка Маргарита Гаспарян в первом круге Australian Open уступила гречанке Марии Саккари — 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 3 минуты.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49 100 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Мария Саккари (Греция, 22) — Маргарита Гаспарян (Россия) — 6:2, 6:2
Даяна Ястремская (Украина, 23) — Кайя Йуван (Словения, Q) — 6:1, 6:1
Фиона Ферро (Франция) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:2, 6:1.
Онс Жабер (Тунис) — Джоанна Конта (Великобритания, 12) — 6:4, 6:2
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