Блинкова не смогла обыграть Гарсию в стартовом матче Уимблдонского турнира

Российская теннисистка Анна Блинкова в двух сетах уступила француженке Каролин Гарсии в первом круге Уимблдона-2024 — 4:6, 5:7.

Спортсменки провели на корте 1 час 30 минут. Блинкова 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Гарсии 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Следующей соперницей француженки станет Бернарда Пера из США, которая ранее обыграла россиянку Анастасию Потапову (7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (10:6)).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Каролин Гарсия (Франция, 23) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 7:5