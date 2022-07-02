Гарин и ван де Зандсюлп прошли в четвертый круг Уимблдона

Чилийский теннисист Кристиан Гарин и нидерландец Ботик ван де Зандсюлп вышли в четвертый круг Уимблдона.

В третьем круге Гарин победил американца Дженсона Бруксби, а ван де Зандсюлп — француза Ришара Гаске.

В четвертом круге Гарин встретится с австралийцем Алексом Де Минауром, который выиграл у британца Лайама Броади. Ван де Зандсюлпу предстоит матч против победителя игры Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Лоренцо Сонего (Италия, 27).

В параллельных матчах Джейсон Каблер обыграл Джека Сока, Брендон Накашима оказался сильнее Даниэля Элахи Галана, а Тэйлор Фритц победил Алекса Молчана.

В четвертом круге Каблер встретится с Фритцем, а Каблер — с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) — Стефанос Циципас (Греция, 4).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Кристиан Гарин (Чили) — Дженсон Бруксби (США, 29) — 6:2, 6:3, 1:6, 6:4

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 21) — Ришар Гаске (Франция) — 7:5, 2:6, 7:6 (9:7), 6:1

Джейсон Каблер (Австралия, Q) — Джек Сок (США, Q) — 6:2, 4:6, 5:7, 7:6 (7:4), 6:3

Брэндон Накашима (США) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 6:4, 6:4, 6:1

Алекс Де Минаур (Австралия, 19) — Лайам Броади (Великобритания, WC) — 6:3, 6:4, 7:5

Тэйлор Фритц (США, 11) — Алекс Молчан (Словакия) — 6:4, 6:1, 7:6 (7:3)