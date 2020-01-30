Гарбинье Мугуруса: «Иногда мечты сбываются»

Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии над румынкой Симоной Халеп. Испанка дважды выигрывала турниры «Большого шлема»

- Я отыгрывалась обоих сетах, но по ходу матча просто не думала, что проигрываю, — сказала испанка после матча. С Халеп не может быть простых встреч, просто выкладывалась в каждом розыгрыше. У меня не осталось сил. К счастью, есть еще два дня.

Очень рада вновь быть в финале «Большого шлема», но впереди еще долгий путь. Весь год мы тренируемся, чтобы побороться за титул. Иногда мечты сбываются.



