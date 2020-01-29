Гарбинье Мугуруса: «Чувствовала себя не лучшими образом»

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии над россиянкой Анастасией Павлюченковой (7:5, 6:3).

— Честно говоря, чувствовала себя не лучшими образом, — приводит слова Мугурусы официальный сайт Australian Open. — Но не задумывалась: «А как далеко мне удастся пройти?» И так забивала себе голову всякими ненужными мыслями слишком долго. Каждый день я просто старалась играть лучше и не заглядывать далеко в будущее.

Я определенно приспособилась к обстоятельствам. Иногда не чувствуешь себя хорошо, но борешься и остаешься в игре. Первый сет был очень тяжелым, думаю, он длился около часа. Это был очень важный сет, и я рада, что выиграла его.

За выход в финал турнира Мугуруса сыграет с румынской теннисисткой Симоной Халеп.