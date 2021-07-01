Гаэль Монфис вылетел во втором круге Уимблдона
18:14
Французский теннисист Гаэль Монфис вылетел с Уимблдона.
Во втором круге турнира Монфис уступил испанцу Педро Мартинесу в четырех сетах.
В третьем круге Уимблдона Мартинес встретится с чилийцем Кристианом Гарином.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Педро Мартинес (Испания) — Гаэль Монфис (Франция, 13) — 6:3, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5)
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