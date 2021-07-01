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Гаэль Монфис вылетел во втором круге Уимблдона

18:14
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Французский теннисист Гаэль Монфис вылетел с Уимблдона.

Во втором круге турнира Монфис уступил испанцу Педро Мартинесу в четырех сетах.

В третьем круге Уимблдона Мартинес встретится с чилийцем Кристианом Гарином.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Педро Мартинес (Испания) — Гаэль Монфис (Франция, 13) — 6:3, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5)

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Иван Торопцев все материалы автора

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