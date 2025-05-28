Монфис победил Дельена и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Французский теннисист Гаэль Монфис выиграл у боливийца Уго Дельена в первом круге «Ролан Гаррос» — 4:6, 3:6, 6:1, 7:6 (7:4), 6:1.
Матч длился 3 часа 36 минут. 38-летний француз подал 21 раз навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 7 из 21 брейк-пойнта. У его соперника — 2 подачи навылет, 1 двойная ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 16).
Следующим соперником Монфиса будет британец Джек Дрейпер.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»
Общий призовой фонд 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Гаэль Монфис (Франция) — Уго Дельен (Боливия) — 4:6, 3:6, 6:1, 7:6 (7:4), 6:1
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