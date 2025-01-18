Фритц проиграл 38-летнему Монфису и вылетел с Australian Open
Французский теннисист Гаэль Монфис обыграл американца Тэйлора Фритца в третьем круге Australian Open-2025 — 3:6, 7:5, 7:6 (7:1), 6:4.
Игра продолжалась 3 часа 7 минут.
В следующем круге 38-летний француз встретится с победителем пары Бен Шелтон (США, 21) — Лоренцо Музетти (Италия, 16).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Гаэль Монфис (Франция) — Тэйлор Фритц (США, 4) — 3:6, 7:5, 7:6 (7:1), 6:4
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