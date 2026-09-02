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Монфис обыграл Вальехо и вышел во второй круг US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Гаэль Монфис.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Французский теннисист Гаэль Монфис переиграл парагвайца Адольфо Даниэля Вальехо в матче первого круга турнира US Open — 2:6, 6:1, 6:2, 6:0.

Матч длился 2 часа 24 минуты. 40-летний француз подал 5 раз навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 из 19 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 6).

Во втором круге Монфис сыграет с американцем Лернером Тьеном, который выиграл у португальца Нуну Боржеша — 6:4, 6:1, 6:2.

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 108 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг

Гаэль Монфис (Франция, WC) — Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай) — 2:6, 6:1, 6:2, 6:0

Лоренцо Музетти (Италия, 13) — Артур Фери (Великобритания) — 6:3, 6:3, 7:5

Тристан Скулкейт (Австралия, Q) — Нишеш Басаваредди (США, Q) — 7:6 (7:4), 3:6, 6:3, 6:4

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:4, 6:3, 6:3

Дэйн Суини (Австралия, WC) — Корантен Муте (Франция) — 7:6 (7:4), 6:4, 3:0 отказ Муте

Франсиско Черундоло (Аргентина, 24) — Филип Мисолич (Австрия) — 6:4, 6:3, 7:5

Маттиа Беллуччи (Италия) — Жомбор Пирош (Венгрия, Q) — 6:4, 6:2, 6:0

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Теннис
US Open
Гаэль Монфис
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