ФТР готова помогать сербской федерации по разрешению ситуации Джоковича в Австралии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на скандал с сербом Новаком Джоковичем, которому аннулировали австралийскую визу по прилете в Мельбурн на Australian Open.

«Ситуация сложилась непростая. Новак не мог просто так прилететь в Австралию. Ему явно кто-то обещал, что он пройдет паспортный контроль. Удивительно, что ATP до сих пор нигде не выступила по этому поводу. Сложно предсказать, чем закончится этот скандал. Наверное, если Новаку разрешат играть в Австралии, то остальные игроки, которых не допустили до турниров без вакцинации, будут расстроены. Правила должны быть для всех одинаковыми. Готова ли ФТР помогать сербской федерации по разрешению ситуации Джоковича в Австралии? Конечно, если понадобится какая-то помощь, всегда будем рады помочь. Но сейчас мы никак не можем повлиять на эту ситуацию, это внутренние австралийские разборки», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Серб пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.

В настоящее время он находится в иммиграционном изоляторе, обжаловав решение пограничных служб в суде. Окончательное решение суд примет 10 января.