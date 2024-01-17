Американец Фритц вышел в третий круг Australian Open
Американский теннисист Тэйлор Фритц обыграл француза Юго Гастона во втором круге Australian Open — 6:0, 6:3, 6:1.
В третьем круге Фритц сыграет с победителем пары Фабиан Марожан (Венгрия) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 22).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Тэйлор Фритц (США, 12) — Юго Гастон (Франция, LL) — 6:0, 6:3, 6:1
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