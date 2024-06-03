Рууд вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и сыграет против Джоковича

Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл американца Тэйлора Фритца в четвертом круге Открытого чемпионата Франции-2024.

Встреча длилась 3 часа 28 минут и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 6:4, 6:2 в пользу седьмой ракетки мира.

В четвертьфинале турнира «Большого шлема» Рууд сыграет против серба Новака Джоковича, который ранее одержал победу над аргентинцем Франсиско Черундоло (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3).

Рууд и Джокович являются финалистами «Ролан Гаррос»-2023. В прошлом году трофей выиграл сербский теннисист. В решающем матче он в трех сетах разобрался с норвежцем (7:6, 6:3, 7:5).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Каспер Рууд (Норвегия, 7) - Тэйлор Фритц (США, 12) - 7:6 (8:6), 3:6, 6:4, 6:2



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