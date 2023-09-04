Фритц обыграл Штрикера и вышел в четвертьфинал US Open

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Американский теннисист Тэйлор Фритц в 1/8 финала US Open обыграл швейцарца Доминика Штрикера со счетом 7:6 (7:2), 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. На счету 25-летнего американца 17 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале Фритц встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Борна Гойо (Хорватия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Тэйлор Фритц (США, 9) — Доминик Штрикер (Швейцария, Q) — 7:6 (7:2), 6:4, 6:4