Фритц одержал победу над О`Коннеллом в первом круге Уимблдона
12-я ракетка мира американец Тэйлор Фритц в трех сетах победил австралийца Кристофера О`Коннелла в первом круге Уимблдона-2024.
Встреча длилась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:4 в пользу Фритца.
Следующим соперником американца станет победитель матча Кеи Нисикори (Япония) — Артур Риндеркнех (Франция).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Тэйлор Фритц (США, 13) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 6:1, 6:2, 6:4
Кэмерон Норри (Великобритания) — Факундо Диас Акоста (Аргентина) — 7:5, 7:5, 6:3
Флавио Коболли (Италия) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 7:5, 4:6, 6:4, 6:4
Джек Дрейпер (Великобритания, 28) — Элиас Имер (Швеция, Q) — 3:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:3