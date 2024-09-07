Фритц — о финале US Open против Синнера: «У меня есть предчувствие, что я выиграю»

Американский теннисист Тэйлор Фритц рассказал о своем настрое на финальный матч против итальянца Янника Синнера на US Open-2024.

В полуфинале турнира 12-я ракетка мира обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо (4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1).

«Мне всегда нравилось играть против Синнера. Честно признаться, я не думаю, что окажусь в более стрессовой ситуации, чем сегодня. Я думаю, что матч с Тиафо был более напряженным, чем игра в финале. Я ощущаю себя хорошо. У меня есть предчувствие, что я выйду, сыграю очень хорошо и выиграю», — заявил Фритц.

Матч между теннисистами пройдет 8 сентября на стадионе Артура Эша. Синнер и Фритц дважды играли друг с другом, счет в личных встречах — 1:1.