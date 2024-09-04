Тиафо вышел в полуфинал US Open после отказа Димитрова

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо пробился в полуфинал турнира US Open. Его соперник Григор Димитров отказался от продолжения встречи в четвертом сэте.

Матч длился 3 часа 1 минуту. 26-летний американец 3 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 8 подач навылет, 11 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 4).

В полуфинале Тиафо встретится с американцем Тэйлорм Фритцем.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Фрэнсис Тиафо (США, 20) — Григор Димитров (Болгария, 9) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 4:1 отказ 2-го игрока