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5 сентября 2025, 00:20

Муратоглу назвал стрижку главным оружием Алькараса на US Open: «Она пугает соперников»

Алина Савинова

Французский тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о стрижке испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Ранее 22-летний спортсмен рассказал, что смена имиджа получилась незапланированной: его брат не справился с машинкой и убрал лишнего, в итоге теннисисту пришлось побриться налысо.

«Думаю, главное оружие Алькараса на US Open — его стрижка (улыбается). Она подчеркивает его физическую силу и звериную энергию. Это очень хорошо его характеризует и делает таким пугающим для соперников. Думаю, это может влиять. Не сказать, чтобы ему было необходимо это влияние. Его и так все боятся, за исключением, может быть, Синнера и Джоковича. Но благодаря прическе то ощущение от Алькараса, которое и так может быть у игроков, усиливается», — цитирует Муратоглу Tennis 365.

Карлос Алькарас.«Это ужасно!» Алькараса побрили под ноль — брат не справился с машинкой. Новая стрижка испанца произвела фурор на US Open

Алькарас вышел в полуфинал Открытого чемпионата США-2025. На этой стадии испанец сыграет против 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

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Теннис
US Open
Карлос Алькарас
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