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Сегодня, 21:35

Француз Муте потерял сознание в душе перед матчем на Открытом чемпионате Австралии

Алина Савинова
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Французский теннисист Корентен Муте рассказал, что потерял сознание в душе за 45 минут до матча третьего круга Australian Open-2025.

В третьем раунде француз встречался с американцем Лернером Тином и уступил ему со счетом 6:7 (10:12), 3:6, 3:6. Матч спортсменов прошел в субботу, 18 января.

«Я упал в обморок за 45 минут до начала матча в душе. Я не знаю, что произошло. Я был в душе и очнулся на полу. Вокруг было темно, и я ничего не видел. Это стало неожиданностью, потому что весь день я чувствовал себя хорошо, ничего не болело, я был в неплохой форме, хорошо восстановился после предыдущих матчей. Это немного сбило с толку», — цитирует Муте L'Equipe.

Спортсмен отметил, что ему было физически непросто в матче против Тина, однако он сделал все возможное, чтобы доставить своему сопернику неприятности.

25-летний Муте располагается на 69-й позиции в рейтинге АТР. На Открытом чемпионате Австралии он не заходил дальше третьего раунда.

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