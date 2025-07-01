Француз Мпетши Перикар установил новый рекорд Уимблдона по скорости подачи

Французский теннисист Джованни Мпетши Перикар установил рекорд Уимблдона по скорости подачи в матче первого круга против пятой ракетки мира из США Тэйлора Фрица, сообщает ATP.

21-летний француз, который занимает 36-е место в мировом рейтинге, подал мяч со скоростью 246 километров в час. Рост спортсмена составляет 203 сантиметра.

Предыдущий рекорд был установлен американцем Тэйлором Дентом в 2010 году — 238 километров в час.

Матч Фрица и Перрикара был остановлен в 22:20 по местному времени из-за приближающегося комендантского часа. Первые два сета выиграл француз — 7:6 (8:6), 7:6 (10:8), третий и четвертый — американец (6:4, 7:6 (8:6)) Встреча продолжится 1 июля.