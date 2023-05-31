Фоньини и Офнер сыграют в третьем круге «Ролан Гаррос»

Корда проиграл 118-й ракетке мира во втором круге «Ролан Гаррос»

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Американский теннисист Себастьян Корда проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру во втором круге «Ролан Гаррос».

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:1), 6:4 в пользу Офнера.

В другом матче итальянец Фабио Фоньини оказался сильнее Джейсона Каблера из Австралии — 6:4, 7:6 (7:5), 6:2.

В третьем круге турнира «Большого шлема» Офнер и Фоньини сыграют друг против друга.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Фабио Фоньини (Италия) — Джейсон Каблер (Австралия) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:2

Себастьян Офнер (Австрия, Q) — Себастьян Корда (США, 24) — 6:3, 7:6 (7:1), 6:4