Итальянец Коболли вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Итальянский теннисист Флавио Коболли обыграл американца Закари Свайду в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5).

Встреча продлилась 3 часа 21 минуту.

Коболли 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 17. На счету его соперника 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В четвертьфинале турнира «Большого шлема» в столице Франции 24-летний Коболли сыграет с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Алехандро Тобилло (Чили).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Флавио Коболли (Италия, 10) — Закари Свайда (США) — 6:2, 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5)

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