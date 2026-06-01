Итальянец Коболли вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Итальянский теннисист Флавио Коболли обыграл американца Закари Свайду в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5).
Встреча продлилась 3 часа 21 минуту.
Коболли 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 17. На счету его соперника 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
В четвертьфинале турнира «Большого шлема» в столице Франции 24-летний Коболли сыграет с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Алехандро Тобилло (Чили).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»
Общий призовой фонд 71 600 000 долларов
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Флавио Коболли (Италия, 10) — Закари Свайда (США) — 6:2, 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5)
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