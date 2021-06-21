Финалистка «Ролан Гаррос» Павлюченкова: «Не хочу выстреливать раз в год, а все остальное время быть туристом»

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова, которая стала первой за шесть лет россиянкой, добравшейся до финала турниров «Большого шлема», не намерена останавливаться на достигнутом. Хотя проблемы со здоровьем далеко не всегда дают ей играть на 100 процентов.

— Насколько принципиально вытянуть счастливый билет на предстоящем «Уимблдоне» и еще раз обозначить свои амбиции после Парижа? — вопрос Насте.

— Мне очень хочется стабилизировать такие результаты. В Мадриде был полуфинал в паре и одиночке, потом финал «Ролан Гаррос». Я хочу держать уровень, а не выстреливать раз в год и все остальное время быть туристом. Надеюсь, в Лондоне обойдется без травм.

— Как раз хотел уточнить про это. Вы брали медицинский тайм-аут в финале в Париже и потом признавались, что в полную силу отыграть концовку турнира здоровье не позволило. Как дела сейчас?

— Я получила травму абдоминальной мышцы и какое-то время перед Парижем не могла даже подавать. Вообще. Поэтому подготовка перед «Ролан Гаррос» была скомканной. Летела туда с большими сомнениями, но в итоге предложила брату попробовать один-два матча, а там смотреть по ситуации. Плюс к этому у меня невылеченное колено. Для восстановления нужно длительное время без нагрузки, но пока найти его просто нереально. В итоге боль плавает: то нормально, то совсем плохо. Первые три матча в Париже в этом плане дались очень тяжело, играла на обезболивающих. Из-за перераспределения нагрузки пошла компенсация в другую часть ноги. Поэтому на 100 процентов готовой к борьбе я себя не чувствовала весь турнир. Но, надеюсь, на траве все будет о'кей.

В мае 2021 года Павлюченкова снялась с турнира в Риме из-за травмы мышц живота.

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