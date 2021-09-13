Финал US Open: Медведев — Джокович. Лучшие моменты победного матча Даниила
03:05
Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4.
Россиянин сделал 16 эйсов и 9 двойных ошибок, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету первой ракетки мира 6 подач навылет и 3 ошибки на второй подаче, а также один брейк-пойнт из шести.
Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».
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