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Финал US Open: Медведев — Джокович. Лучшие моменты победного матча Даниила

03:05
Даниил Медведев. Фото US Open
Даниил Медведев. Фото US Open
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Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Россиянин сделал 16 эйсов и 9 двойных ошибок, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету первой ракетки мира 6 подач навылет и 3 ошибки на второй подаче, а также один брейк-пойнт из шести.

Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Даниил Медведев выиграл US Open 2021, финал с Новаком Джоковичем, обзор, новости и материалы